Депутаты утвердили штрафы за неправильное содержание домашних животных

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Закон вводит штрафы за такие нарушения в действующей статье 8.52 КоАП об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных.

Нарушение требований к содержанию домашних животных повлечет штраф для граждан в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

При этом такая административная ответственность, а также ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных не будет применяться к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

Кроме того, закон предусматривает рассмотрение органами исполнительной власти дел об этих правонарушениях.

Требования к содержанию домашних животных определены в статье 13 закона № 498-ФЗ, в частности, к ним относятся: содержание животных, в том числе в многоквартирных домах, правила выгула домашних животных, правила выгула потенциально опасных собак и использование домашних животных в коммерческих целях.