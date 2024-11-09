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Россия выделила Кубе $62 млн на устранение последствий урагана

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом развитие стратегического партнерства и помощь в связи с последствиями сильного урагана, сообщил в субботу сайт правительства России.

"Россия оказывает братской Кубе экстренную помощь. На встрече с вице-премьером республики Рикардо Кабрисасом мы заключили российско-кубинское межправительственное соглашение о выделении 60 млн долларов на поставки 80 тыс. т дизельного топлива и дополнительных 2 млн долларов на оборудование и запчасти. Такая поддержка важна не только для восстановления инфраструктуры, но и для обеспечения стабильности в энергетическом секторе кубинской экономики", - цитирует сайт слова Чернышенко.

Президент Кубы выразил признательность России за оказанную помощь в связи с последствиями урагана, поблагодарив вице-премьера и делегацию за плодотворный визит. Чернышенко передал слова поддержки народу Кубы от президента России Владимира Путина.

Чернышенко выразил уверенность в том, что российско-кубинские отношения имеют множество возможностей для роста и углубления. "Мы находимся на пороге новой эры в нашем сотрудничестве. Совместные проекты, которые мы разрабатываем, закладывают основу для устойчивого экономического взаимодействия и благосостояния обеих стран. Хотел бы поздравить вашу страну с приглашением в БРИКС в качестве государства-партнёра", - добавил вице-премьер.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Чернышенко в Гавану.

Дмитрий Чернышенко Куба
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