Рябков заявил, что обновленная ядерная доктрина откроет ядерную опцию в контексте кризиса в отношениях с Западом и СВО

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Обновленная российская ядерная доктрина даст возможность обращения к ядерной опции при обстоятельствах, связанных с острым кризисом в отношениях России с Западом и с ситуацией на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Процесс этот будет завершен. Президент Российской Федерации в качестве верховного главнокомандующего, несомненно, примет решения, которые будут означать усовершенствование концептуальных основ нашей деятельности в этой сфере", - заявил Рябков в интервью "Интерфаксу".

Замминистра отметил, что "речь идет о корректировке не Военной доктрины, а Основ государственной политики в области ядерного сдерживания".

"Вот есть термин подзаконный акт, я бы назвал Основы госполитики в области ядерного сдерживания поддоктринным актом", - пояснил он. По его словам, "в этом документе изначально излагаются параметры и условия, которые конкретизируют базовые сценарии, заложенные в Военную доктрину".

"То, что сейчас происходит, это отражение в основах госполитики в области ядерного сдерживания выводов и итогов анализа нашими специалистами ситуации, которая складывается в отношениях с Западом, и ситуации вокруг специальной военной операции, в частности. А именно - действия западной группы, как будто безнаказанность не имеет пределов, им можно идти по лестнице эскалации до бесконечности, пока Москва не дрогнет и в Москве не сдадут нервы", - заявил Рябков, подчеркнув, что "это глубоко ошибочное представление, оно опасное".

"Его истоки в абсолютном самомнении этих людей и в их убежденности в том, что никто им, что называется, ничего противопоставить никогда не сможет, и в конечном счете, они навяжут всем, и прежде всего геополитическим соперникам, в данном случае в лице России, собственную волю. Это опасный тренд", - сказал замглавы МИД РФ.

Он пояснил, что "есть разные способы его пресекать, есть определенные действия материального характера, включающие, в том числе, совершенствование нашего ядерного арсенала, есть учебно-тренировочные мероприятия, есть доктринальные аспекты".

"И в данном случае мы с вами говорим о том, что по всем признакам приближается момент, когда в Основах госполитики будут отражены возможности для обращения к ядерной опции при неких обстоятельствах, вписывающихся в упомянутые мной базовые сценарии, но которые нам кажутся на сегодня не сугубо абстрактными и гипотетическими, а имеющими некое отношение к текущей фазе острейшего кризиса в наших отношениях с США, НАТО, Западом в целом, и ситуацией, в том числе, которая разворачивается вокруг СВО", - заявил Рябков.

Он добавил: "Но после появления документа в окончательном виде будет все это, что называется, наяву. Все всё поймут".