Артобстрел пункта временного размещения в Новой Каховке привел к гибели человека

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще два получили ранения в результате обстрела пункта временного размещения населения в Новой Каховке (Херсонская область), сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке - погиб мужчина 1956 г.р. Два человека (мужчина и женщина) ранены", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, здание повреждено, часть выпущенных по нему снарядов не разорвались, их обезвредили саперы. Пострадавшим оказывается помощь. Люди, находившиеся в пункте временного размещения, расселены в другие помещения.