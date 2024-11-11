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ГАП "Ресурс" изучает возможность реализации в Африке проектов по переработке птицы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Группа агропредприятий (ГАП) "Ресурс", ведущий производитель мяса бройлеров в РФ (по рейтингу Национального союза птицеводов), может организовать разделку и переработку мяса птицы в Африке, сообщил старший вице-президент ГАП Дмитрий Антонов на панельной дискуссии в рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сочи.

"Мы готовы рассматривать производственные проекты на территории стран Африки по разделке и переработке мяса птицы. Мы уже начали эту работу", - сказал Антонов.

По его словам, речь идет о производстве продукции форматов ready to eat и ready to cook. Наиболее перспективные в этом отношении ЮАР, Ангола и некоторые другие страны.

"Мы провели очень содержательные переговоры с Афрэксимбанком в составе рабочей группы делового совета ЕАЭС и договорились о том, что реально есть возможности для финансирования этой деятельности и что рынку, действительно, нужны команды, которые в принципе в состоянии ментально и физически реализовать эти проекты совместно с нашими африканскими партнерами", - сказал он.

В то же время Антонов сообщил, что "реально осуществимых проектов по выращиванию мяса птицы" со странами Африки в компании пока не видят.

Антонов также заявил, что "Ресурс" последние 10 лет поставляет мясо птицы в Египет, Конго, Либерию, Гану, Танзанию, Анголу, Мозамбик и еще в 10 стран африканского континента. Всего российские птицеводы имеют доступ на рынки 18 стран Африки.

Согласно рейтингу Национального союза птицеводов, ГАП "Ресурс" в 2023 году произвела 1 млн 045 тыс. тонн куриного мяса (в живом весе) против 1 млн 003 тыс. тонн в 2022 году. Производство в группе "Черкизово" (MOEX: GCHE) (второе место) составило 986 тыс. тонн против 846 тыс. тонн соответственно.

В 2023 году "Ресурс" экспортировал 145 тыс. тонн мяса птицы.

Земельный банк группы составляет почти 300 тыс. га. Производственные активы расположены в нескольких федеральных округах.

Африка ЕАЭС ЮАР Ангола
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