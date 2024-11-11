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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника, сообщает в понедельник российское военное ведомство.

"Командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на командном пункте Белоусову "также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров".

"Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Днепр" и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", - сообщает министерство обороны РФ.

В ходе поездки глава российского военного ведомства пообщался с военнослужащими группировки и отметил их работу в зоне специальной военной операции, сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны
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