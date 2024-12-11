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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Росавиация продлила запрет на полеты в Израиль в ночное время до 11 января

Об этом сообщил источник в авиаотрасли

Росавиация продлила запрет на полеты в Израиль в ночное время до 11 января
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация продлила рекомендации авиакомпаниям по выполнению полетов из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять с 01:00 до 07:00 по московскому времени, до 11 января включительно, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

Решение принято "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00, авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Соответствующие рекомендации Росавиация ввела 11 ноября, до этого действовали другие. Они регламентировали полеты в аэропорты не только Израиля, но и Ирана, а также транзитные рейсы в воздушном пространстве этих стран и Ирака: рейсы можно было совершать только с 9:00 до 19:00.

Прямые рейсы из РФ в Тель-Авив выполняют авиакомпании Red Wings и "Азимут", для этого используются самолеты российского производства - Superjet 100 и Ту-214.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация сперва рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти две страны и Ирак, а также через их воздушное пространство. Позднее ведомство стало смягчать ограничения.

Израиль Росавиация
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