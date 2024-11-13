Получившим тяжелые увечья участникам СВО полагается единовременная выплата в 3 млн руб.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие, получившие тяжелые увечья и травмы в ходе СВО, будут иметь право на единовременную выплату в 3 млн рублей, получившим легкие ранения полагается 1 млн рублей, а получившим иные травмы будет полагаться 100 тыс. рублей.

Такие суммы указаны в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабинета министров.

В правительстве пояснили, что "дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы".