Счетная палата выявила ряд системных проблем в распределении средств Соцфонда

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Счетная палата России во время аудита обнаружила, что территориальные отделения Соцфонда России не имеют единых нормативов по возмещению расходов на санаторно-курортное лечение работников, в результате стоимость путевок в проверенных отделениях могла отличаться более чем в пять раз.

"Счетная палата проверила, насколько эффективно осуществляются указанные расходы, и выявила ряд системных проблем, связанных с некорректным прогнозированием финансовых ресурсов, несовершенством нормативного регулирования и ошибками в работе информационных систем", - говорится в сообщении пресс-службы палаты по итогам проверки расходования средств бюджета Соцфонда на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 2022-2023 гг.

"Системная проблема, выявленная Счетной палатой, связана с отсутствием единых нормативов по возмещению страхователям расходов на санаторно-курортное лечение застрахованных лиц", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что это привело к неравным условиям предоставления гражданам услуг с разбросом стоимости путевок более чем в пять раз - от 59 до 412 тыс. рублей.

В сообщении отмечается, что Счетная палата проверила работу трех территориальных отделений Соцфонда - по Москве и Московской области, по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а также по Нижегородской области. В 2022-2023 гг. в этих отделениях на профилактику профтравматизма было израсходовано 7,8 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Как было установлено в ходе аудита, кассовое исполнение расходов "в целом осуществлялось на достаточно высоком уровне" - не ниже 98,4%. Нецелевых расходов не установлено, подчеркивается в сообщении.

"В то же время проверка показала, что при планировании бюджетных ассигнований отделения не соблюдали утвержденную Фондом методику расчета. В результате объемы прогнозируемых средств оказались занижены", - добавили там.

Так, при расчете по методике объем средств на 2023 год должен был составить 6,2 млрд рублей, а по факту составил 3,6 млрд рублей.

"Выявленная практика некорректного использования методических документов Соцфонда привела к нехватке средств на мероприятия по охране труда и необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели", - пояснил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении.

По его данным, по стране в 2022 году недостаток составил более 958 млн рублей, в 2023 году - почти 921 млн рублей. "В результате у части страхователей возникли трудности с возмещением расходов на профилактику производственного травматизма", - сказал Штогрин.

По данным Счетной палаты, ежегодно в органы Соцфонда за возмещением расходов на профилактику травматизма обращаются более 30% страхователей.