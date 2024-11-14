Повышение выплат за тяжелые ранения коснется всех военных, получивших инвалидность с начала СВО

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Указ президента России Владимира Путина о повышении выплат за тяжелые ранения распространяется на всех военнослужащих, получивших инвалидность с начала проведения специальной военной операции, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"Распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года. Это решение, как определил президент, будет реализовываться через "Фонд защитники Отечества", - сказала Цивилева.

По ее словам, всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе СВО, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 млн рублей единовременной выплаты участникам СВО, получившим инвалидность в результате ранений или травм.

В среду Путин поручил правительству проработать дифференцированный подход к единовременным выплатам получившим ранения участникам СВО. Позднее кабинет министров опубликовал постановление, согласно которому получившим тяжелые, легкие ранения или иные травмы полагаются выплаты в 3 млн, 1 млн и 100 тыс. рублей соответственно.