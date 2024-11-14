Песков заявил, что визиты Путина прорабатывают с получением необходимых гарантий

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона тщательно готовит зарубежные визиты главы государства, чтобы не возникало проблем с заправкой его самолета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом. Получают все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, возникали ли проблемы с заправкой президентского самолета из-за санкций во время его визитов в ту или иную страну. Ранее о подобных сложностях сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, у него были такие проблемы в ЮАР и Бразилии.