Прокуроры РФ в 2024 г. взыскали более 400 млрд руб. за причинение ущерба природе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в текущем году российские прокуроры взыскали более 400 млрд рублей в качестве компенсаций причиненного окружающей среде ущерба.

"По искам прокуроров в этом году с виновных лиц взыскано более 400 млрд рублей, это порядка 4 млрд долларов США, компенсации причиненного окружающей природной среде ущерба для последующего использования ее в восстановительных мероприятиях", - сказал Краснов в пятницу, выступая на пленарном заседании представителей правоохранительных органов в рамках COP29.