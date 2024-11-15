Глава "Росатома" заявил об эскалации в зоне Запорожской АЭС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал журналистам об эскалации напряженности в зоне Запорожской АЭС.

"Что касательно города Энергодара, здесь, к сожалению, не так все спокойно. Я бы сказал, не просто продолжаются, а нарастают обстрелы со стороны ВСУ. Уже, к сожалению, к привычным атакам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерии. Это явная эскалация угроз, реализованных со стороны ВСУ", - сказал он, отметив, что об этом проинформировано МАГАТЭ.

Лихачев заявил, что "девять было ударов вчера", один из них пришелся по жилому двору. "К счастью, ни один ребенок не пострадал, но погиб человек, молодой парень. (...) Эта демонстрация такой бессильной злобы, вымещение этой злобы на простых людях. (...) Мы, конечно, проинформировали Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество", - сказал глава "Росатома".

Насчет самой Запорожской АЭС он сообщил, что все шесть ее блоков находятся в холодном останове.

"Мы настолько развили энергосистему Энергодара, Запорожской атомной электростанции, что нам не нужно поднимать температуру, поднимать горячий останов ни один из блоков, они так останутся в течение всей зимы в самом безопасном холодном состоянии", - подчеркнул Лихачев.

По его словам, 14 ноября на рабочие места на станции вышло около 3 тысяч человек.

"Для этого режима это достаточный состав персонала, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективное управление станцией", - добавил глава "Росатома".