"Экомилк" подтвердил отказ от повышения цен после бесед с прокурорами

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Экомилк" подтвердила, что не будет повышать цены на социально значимые молочные продукты на фоне проверки Генпрокуратуры.

12 ноября стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным проверить сведения о повышении производителями цен на молоко и принять меры. 14 ноября Генпрокуратура сообщила, что еще до завершения проверки "АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня". В "Вимм-Билль-Данн" это подтвердили.

"Подтверждаем, что по результатам обсуждения с органами прокуратуры нами было принято решение не распространять повышение цен, произошедшее с октября 2024 года, на часть ассортиментных позиций, которые относятся к категории социально значимой продукции и пользуются высоким спросом у социально не защищенных слоев населения, - говорится в письме компании, с которым ознакомился "Интерфакс". - Мы скорректировали цены, оставив их на прежнем уровне".

При этом "Экомилк" обратил внимание на то, что, как и другие производители молочной продукции, столкнулась с существенным ростом производственных расходов. "Рост цен на основные виды сырьевых ресурсов составил от 20% до 30%, стоимость логистических расходов выросла вплоть до 30% в зависимости от направления, а также наблюдался ощутимый рост ставок по заемному финансированию", - говорится в письме.

В Генпрокуратуре днем ранее заявили, что решения повысить цены были "приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации".

Производственные площадки ГК "Экомилк" расположены в Московской и Новосибирской областях. Группа занимает 15-е место в рейтинге крупнейших производителей молочной продукции, подготовленном Союзмолоко. Выручка в 2023 году составила 19,1 млрд рублей, что на 12,8% больше, чем годом ранее.