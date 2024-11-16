Что произошло за день: суббота, 16 ноября

Пропавший при обрушении кровли шахтер погиб, умерла Светлана Светличная, в Петербурге угроза наводнения

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончалась актриса Светлана Светличная. Ей было 84 года. Церемония прощания пройдет в Белом зале Дома кино 20 ноября. Похоронена она будет на Троекуровском кладбище.

- Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на кузбасской шахте. В пресс-службе шахты "Таштагольская" сообщили, что погибшим найден крепильщик шахты, в которой обрушилась кровля.

- Президент Абхазии заявил, что готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданий. Протестующие отвергли предложение о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Глава МВД и глава службы государственной безопасности Абхазии заявили, что подчиняются приказам президента.

- Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения. В субботу в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение.

- Не сдавший экзамены студент зарезал восемь человек на востоке Китая. Еще 17 человек были ранены. 21-летний нападавший задержан.

- Сын владельца ресторана несколько часов удерживал четверых заложников в пригороде Парижа. Все заложники были работниками ресторана. Полиция освободила их и задержала злоумышленника.