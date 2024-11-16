Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС, дамба) закрывают в преддверии прогнозируемого шторма, сообщает в субботу дирекция КСЗ.

"Для защиты города от нагонного наводнения комплекс начал закрывать защитные затворы в 16:00 по распоряжению МЧС", - говорится в сообщении в телеграм-канале дирекции.

Отмечается, что движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено.

В субботу в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 25-28 м/с. По прогнозам синоптиков, волны поднимутся до 2,5-3 метров. Возможно повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения (выше 160 см), начиная с 22 часов.

Как сообщили в Смольном, в городе действует "желтый" уровень погодной опасности.

Власти призывают жителей города к осторожности в непогоду.