Полиция освободила заложников, захваченных в ресторане в пригороде Парижа

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Арестован злоумышленник, захвативший заложников в пиццерии в Исси-ле-Мулино близ Парижа. Как сообщает Le Parisien, освобождены четверо заложников.

По данным СМИ, злоумышленником оказался сын пары, управляющего рестораном. Он заперся в заведении и взял в заложники четверых сотрудников.

Сообщалось, что злоумышленник вооружен ножом и хочет покончить с собой.

Полиция отмечала, что посетителей ресторана среди заложников не было.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что захватчик - мужчина, которому около 40 лет. Он ранее попадал в поле зрения полиции в связи с хулиганскими выходками на фоне пристрастия к наркотикам.