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В РФ начались клинические исследования препарата против злокачественных заболеваний крови

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России начались первые клинические исследования отечественного CAR-T-клеточного препарата "Утжефра", предназначенного для лечения злокачественных заболеваний крови, сообщили в Минздраве РФ.

Препарат разработан в НМИЦ гематологии Минздрава России при поддержке министерства здравоохранения РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в понедельник.

Руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Ольга Алешина сообщила журналистам, что инновационный клеточный препарат будет применяться для лечения особо агрессивных форм В-клеточных злокачественных заболеваний крови.

"Это пациенты с рецидивами и рефрактерными, то есть устойчивыми к терапии, формами, для которых других методов терапии фактически не существует", - отметила Алешина.

Клиническое исследование рассчитано на 60 пациентов, которые должны будут получить эту терапию в ближайший год, "при этом оно откроет новые возможности и даст шанс тысячам и тысячам больных", добавила она.

После завершения клинических исследований и прохождения всех этапов регистрации препарат будет производиться не только для пациентов НМИЦ гематологии, но и для других лечебных учреждений страны. Его производство планируется на собственной лицензированной площадке центра, завершение строительства которой намечено на 2026 год. Это существенно расширит объемы производства, добавили в министерстве.

Минздрав РФ
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