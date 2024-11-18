Еще пять украинских беспилотников сбиты над Брянской областью

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил об уничтожении пяти украинских беспилотников самолетного типа над территорией региона.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские военные сообщили, что уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью и еще один - над Курской. Дроны были уничтожены с 19:40 до 20:10 по московскому времени.