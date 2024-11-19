Артиллерия Росгвардии выполнила более 7 тыс. огневых задач с начала СВО

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Артиллеристы Росгвардии за время специальной военной операции выполнили более 7 тыс. огневых задач, уничтожили сотни военнослужащих ВСУ, десятки единиц орудий и минометов, сообщили в ведомстве.

"С начала проведения специальной военной операции артиллеристы Росгвардии выполнили более семи тысяч огневых задач", - говорится в сообщении в связи с Днем ракетных войск и артиллерии.

По данным Росгвардии, артиллеристы ведомства за этот срок уничтожили несколько сотен военнослужащих ВСУ и десятки единиц орудий и минометов, в том числе самоходных.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в ходе СВО, более 550 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат артиллерии войск национальной гвардии Российской Федерации отмечены государственными наградами", - сообщили в Росгвардии.