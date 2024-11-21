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Сотрудники Росгвардии обнаружили скрытый полевой склад боеприпасов в ЛНР

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Скрытый полевой склад с боеприпасами обнаружен в Луганской народной республике, изъято более 200 снарядов и взрывателей, а также около 4 тысяч патронов, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Специальные разведывательные мероприятия на территории Луганской Народной Республики проводились военнослужащими Росгвардии и сотрудниками Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии.

Из обнаруженного схрона сотрудники Росгвардии изъяли 46 танковых снарядов калибром 125-мм, 30 осколочно-фугасных гаубичных снарядов калибром 152-мм и 117 взрывателей для снарядов 122-мм.

"Обнаруженные боеприпасы переданы для дальнейшего разбирательства", - добавили в пресс-службе Росгвардии.

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