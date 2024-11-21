Россия в октябре поднялась на 2-е место среди основных поставщиков мяса птицы в Китай

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китай в октябре этого года импортировал из РФ мяса и субпродуктов птицы на $41,1 млн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Это позволило РФ подняться с третьего (по итогам сентября) на второе место среди ведущих поставщиков мяса птицы на китайский рынок. Лидером является Бразилия ($100,9 млн).

По сравнению с октябрем прошлого года поставки выросли на 9,2%.

По итогам 10 месяцев РФ сохранила третье место, экспортировав в Китай мяса птицы на $345,8 млн против $403,1 млн годом ранее. Экспорт Бразилии составил $1,254 млрд, Таиланда - $363,8 млн. За этот период Китай закупал мясо птицы в 9 странах.