В РСТ ожидают роста турпотока в Турцию из России по итогам года на 5-6%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Туристический поток в Турцию из России по итогам 2024 года может вырасти в пределах 5-6% и достичь 6,7 млн человек, среди причин роста - взвешенная ценовая политика турецких отельеров, считают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Турция по итогам летнего сезона показала прирост объемов на 15-17%. Полагаю, общий турпоток из России за этот год составит порядка 6,7 млн - не меньше. И причина очевидная: турки в этом году не стали повторять прошлогоднюю ошибку, когда они подняли цены на 20% в евро. В этом году 20% отелей оставили прошлогодние цены, еще примерно половина подняли их в пределах 5%, а оставшиеся - на 10% или выше. К тому же в этом году не было столь резкой девальвации рубля. И если в 2023 году средний чек вырос на 80%, то в этом - на 25%", - цитирует пресс-служба РСТ генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.

По словам эксперта, туристы уже не первый год экономят на количестве дней отдыха. Например, несколько лет назад нормой были летние путевки на 12-14 дней, а сейчас 90% клиентов покупают туры продолжительностью до 12 дней. Экономят и на размещении: те, кто ранее выбирал отели 5* премиум-класса, теперь берут стандартные 5*. Кроме того, стали более востребованными поездки в более дешевые месяцы - например, не в июле-августе, а в мае-июне или октябре-ноябре. В результате летний сезон в Турции растянулся с апреля до конца ноября.

У туроператоров "Интурист" и Fun&Sun продажи туров в Турцию летом выросли на 30%.

"Несмотря на подорожание, спрос был высоким: много популярных отелей было куплено по акции раннего бронирования, и эти объекты встали на "стопы" раньше обычного. Туристы, желавшие заказать привычный отель, вынуждены были выбирать другой или менять направление", - сказала PR-директор Fun&Sun Ольга Иванова.

Она добавила, что многие туристы в этом сезоне чаще выбирали более доступные курорты: вместо Белека ехали в Кемер или Аланью, где средний уровень цен в отелях ниже.

В "Интуристе" тоже заметили желание туристов сэкономить на отелях. По словам директора по связям с общественностью компании Дарьи Домостроевой, в связи с этим хорошо продавались недорогие отели 5 * и качественные 4*, а также отели в Аланье.

"Летний сезон по Турции мы закончили с приростом 30%. Но итоги года в целом зависят еще и от турпотока в Стамбул в декабре, сейчас как раз бронирования туров в город оживляются. Но, по ощущениям, выйдем примерно на тот же уровень, что и год назад", - рассказала она.

Как отметил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев, два года подряд у агрегатора доля Турции составляет 55% от общего числа бронирований, то есть объемы сохраняются на прошлогоднем уровне. Средний чек за год вырос со 182 тыс. до 226 тыс. рублей, то есть на 25%. Наиболее популярно размещение с питанием "все включено" и "ультра все включено". "В прошлом году такой вариант предпочли 68% купивших туры через наш сервис, а в этом - 67%", - сказал он.

"Турецкие курорты остаются не только наиболее популярными, но и самыми дорогими среди топ-5 востребованных направлений. Вероятно, это связано с тем, что туристы выбирают отдых, который наверняка будет соответствовать их ожиданиям, поэтому соглашаются на высокий чек. В летнем сезоне 2025-го Турция имеет все шансы сохранить первенство среди популярных направлений. И сейчас страна остается в рейтинге востребованных даже на новогодние праздники, несмотря на довольно прохладную погоду", - добавил эксперт.

В 2023 году в Турции побывало, по данным Министерства культуры и туризма страны, 6,3 млн российских туристов, а в рекордном допандемийном 2019 году - около 7 млн.