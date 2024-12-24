У российских туроператоров по бронированиям на лето-2025 лидирует Турция

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ноябрьское ослабление рубля вызвало краткосрочное снижение спроса на зарубежные туры, туроператоры ожидают активизации продаж в феврале, лидером по популярности у россиян остается Турция, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Мы ждем активизации продаж по акции в феврале 2025 года, что будет обусловлено продолжающимся восстановлением выездного туризма, отложенным спросом, большим ассортиментом отелей и рисками, связанными с волатильностью валют, в том числе ослаблением рубля ближе к лету. Скидки в рамках акции могут достигать 70% стоимости размещения, и это гарантия лучших отелей и номеров", - прокомментировал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он напомнил, что весной 2024 года раннее бронирование удачно совпало с укреплением рубля, и это способствовало активизации продаж на популярных направлениях.

"Важнейшие факторы спроса на зарубежный отдых - транспортная доступность, комфортный валютный курс и наличие предложения. Но отложенный спрос на нашем рынке так велик, что даже некоторые из этих факторов сейчас нивелировались. Например, за этот год мы видели разные значения курса рубля, которые отличались друг от друга минимум на 20%. Тем не менее, это не сыграло резко отрицательной роли - бронирования не отменялись, серьезного замедления темпов не было. Выездной туризм вырос, несмотря на это и другие ограничения, в частности, с платежами и визами", - резюмировал эксперт.

Как сообщал РСТ, в 2024 году рост числа турпоездок за рубеж составит 20%, а туроператоры рассчитывают отправить за границу около 10 млн туристов.

О стабильном интересе к зарубежному отдыху рассказала и директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

"Степень активности раннего бронирования на разных направлениях отличается. Цены на будущий сезон появляются, как правило, уже за год, поэтому сейчас бронируются и зимние, и летние направления. Традиционно всплеск раннего бронирования по зарубежным направлениям на летний сезон бывает в феврале-марте. В декабре, особенно в последние две недели, туристы больше озабочены новогодними каникулами, да и с летними отпусками пока не у всех ясность", - пояснила она.

По словам эксперта, сейчас активнее всего продается Турция на лето-2025, в ноябре объем продаж превысил прошлогодний на 25%.

"Некоторое торможение вызвал недавний скачок курса валюты, но, как показывает практика, его эффект проходит довольно быстро. Второе по массовости летнее зарубежное направление в нашей компании - Абхазия. Здесь, наоборот, есть заметное оживление после затишья из-за политических событий. Бронируются также Арабские Эмираты, Таиланд, Мальдивы", - добавила она.

Как считают представители турбизнеса, раннему бронированию в этом году способствует консервативная ценовая политика отельеров, которые почти не повысили цены, и возможность купить туры в рассрочку с небольшим первоначальным взносом.

"Несмотря на слабый рубль, сейчас раннее бронирование по Турции идет гораздо активнее, чем в прошлом году, когда резко подскочили цены на отели. Часть туристов тогда отказались от покупки туров заранее, а многие из тех, кто все же их приобрели, прогадали, так как летом турецкие отели из-за недозагрузки начали снижать цены. Но сейчас повышение на 2025 год составляет не более 10%, и туристы стали возвращаться к раннему бронированию", - сообщила директор турагентства "Лучший отдых" Татьяна Парамонова.

У агрегатора туров "Слетать.ру" уровень спроса на летние туры в 2,6 раз превышает аналогичные показатели прошлого года. В топ-5 наиболее продаваемых направлений входят Турция с долей 33,4%, Абхазия (12,1%), Египет (2,3%).