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Минобороны РФ сообщило об увеличении поставок в войска автобронетанковой техники

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) Минобороны РФ с начала спецоперации в семь раз увеличило поставки вооружения и техники в войска, сообщило военное ведомство в пятницу.

"С началом специальной военной операции поставка автобронетанкового вооружения и техники увеличилась почти в семь раз. При разработке новых и модернизации существующих образцов главным приоритетом для ГАБТУ является учет боевого опыта специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны.

Там сообщили, что за время проведения СВО предприятия промышленности, выездные ремонтные бригады и войсковые ремонтные органы восстановили свыше 50 тыс. единиц различной боевой техники.

Также специалисты ГАБТУ проводят осмотр захваченной в ходе боевых действий техники, изучают её тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. "После изучения захваченные образцы отправляются в научно-исследовательские институты Минобороны России для дальнейшего анализа", - сказали в ведомстве.

22 ноября Главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ исполняется 95 лет.

Минобороны РФ
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