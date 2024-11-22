Глава Минобороны РФ заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки "Север", он заслушал доклад командующего группировкой Александра Лапина, сообщило военное ведомство России в пятницу.

"Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь - перемололи их лучшие части и то, что сейчас ускорилось продвижение... Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года", - сказал Белоусов на совещании в командном пункте группировки "Север".

По официальным данным, группировка "Север", в частности, проводит операцию против украинских сил в Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне специальной военной операции и характере действий противника.

"Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности", - сказано в сообщении министерства.

В Минобороны РФ заявили, что на командном пункте Белоусову представили применяемое ВСУ вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.

"Глава российского военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, на одном из полигонов группировки "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил государственные награды.