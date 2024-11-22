Поиск

Глава Минобороны РФ заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки "Север", он заслушал доклад командующего группировкой Александра Лапина, сообщило военное ведомство России в пятницу.

"Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь - перемололи их лучшие части и то, что сейчас ускорилось продвижение... Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года", - сказал Белоусов на совещании в командном пункте группировки "Север".

По официальным данным, группировка "Север", в частности, проводит операцию против украинских сил в Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне специальной военной операции и характере действий противника.

"Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности", - сказано в сообщении министерства.

В Минобороны РФ заявили, что на командном пункте Белоусову представили применяемое ВСУ вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.

"Глава российского военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, на одном из полигонов группировки "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил государственные награды.

Минобороны РФ Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав РФ рассмотрит инициативу ужесточить правила получения медсправки для прав

Путин заявил о праве атаковать военные объекты стран, которые разрешают использовать их оружие против РФ

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Владимир Путин об атаках западных дальнобойных ракет по территории РФ. Главное

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Путин заявил, что после ударов западными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Путин заявил, что после ударов западными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера
Военная операция на Украине

РФ будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем, как "Орешник"

Военная операция на Украине

РФ ударила по Украине баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник"

Военная операция на Украине

Путин заявил об отражении ПВО атак западных дальнобойных ракет по территории РФ

США включили в санкционный список более 50 российских банков

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });