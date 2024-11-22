Минобороны РФ заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли 150 военных

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Потери украинской армии в течение суток на курском направлении составили до 150 военнослужащих, за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 34,7 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили 150 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 34 690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронированных машин, 992 автомобиля, 297 артиллерийских орудий.

Также в Курской области были уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня ВСУ, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, уничтожены шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

По словам военных, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также в пяти районах Сумской области.