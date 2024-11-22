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Лавров раскритиковал решение Байдена об ударах Украины глубь РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Уходящая администрация США поставками дальнобойных ракет на Украину и разрешением на их применение для ударов по российской территории стремится оставить "плохое наследство" следующей американской администрации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации, вот в поставках (ракет) ATACMS и разрешение британцам и французам использовать Storm Shadow и SCALP, конечно в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации", - сказал Лавров на пресс-конференции в Бресте в пятницу.

Министр отметил, что "у партии демократов, видимо, это в крови" и напомнил о действиях администрации экс-президента США Барака Обамы в конце 2016 года, связанных с высылкой российских дипломатов и арестом российской дипсобственности в США.

"И, конечно, первые недели пребывания Трампа в Белом доме были, с точки зрения его планов нормальный диалог с РФ установить, эти планы были подорваны. Не исключаю, что это стремление, по-русски говоря, нагадить, оно проявляется и в нынешних условиях", - заявил глава МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров
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