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В РФ введут временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря по 31 мая 2025 г.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны", - говорится в сообщении.

Поясняется, что "запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями". При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту, уточнили в кабмине.

В правительстве РФ напомнили, что аналогичные временные ограничения вводились начиная с февраля 2022 года. "Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлекать значительные объемы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Правительство РФ
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