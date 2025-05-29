Продлен запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России вновь продлен на полгода, он будет действовать по 30 ноября 2025 года, сообщила пресс-служба правительства.

Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, считают чиновники.

На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, содержащие драгметалл или соединения драгметаллов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.

Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года, последнее из них - на срок с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.