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Путин подписал закон о ратификации договора о ВТС с Южной Осетией

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 года.

Как заявил ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Рамиль Сайфутдинов, реализация этого договора позволит укрепить российские позиции в Закавказском регионе.

Договором устанавливается порядок поставок продукции военного назначения, согласно которому каждая из сторон осуществляет поставку продукции военного назначения другой стране с такими же характеристиками и в той же комплектации, как для собственных вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб, сообщил Сайфутдинов.

Документ также предусматривает ввоз и вывоз продукции военного назначения по выпискам из перечней, выдаваемым полномочными органами сторон - ФСВТС России и Минобороны Республики Южная Осетия - без принятия соответствующих решений о поставках продукции военного назначения и без оформления лицензии.

Согласно договору, контракты на поставку продукции военного назначения от российской стороны смогут заключать федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные выполнять функции государственного заказчика в интересах Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и спецслужб.

Подобные договоры действуют у РФ с Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.

Владимир Путин Южная Осетия
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