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В ноябре в алтайском соццентре скончались пятеро постояльцев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В общей сложности пять постояльцев социального центра в Калманском районе Алтайского края скончались в течение ноября, сообщила прокуратура края.

Ранее на этой неделе стало известно о гибели троих и госпитализации 25 человек в данном социальном центре.

Отмечается, что в медицинских учреждениях никто из госпитализированных постояльцев не скончался, все получают помощь.

"В настоящее время следствие расширило период гибели постояльцев, которые скончались за последнее время в социальном учреждении при схожих обстоятельствах", - говорится в сообщении.

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Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), его передали в отдел по расследованию особо важных дел.

Алтайский край Калистратиха
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