Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ за десять лет снизилась на 27,1%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В России за последние десять лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 27,1%, а риск передачи инфекции от инфицированной матери к ребенку практически исключен, заявили в Роспотребнадзоре.

"За последние 10 лет в РФ отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 27,1%. В России практически исключен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Благодаря системно принимаемым мерам более чем у 99% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, не выявляется ВИЧ-инфекция", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там добавили, что в стране продолжается наращивание масштабов программы тестирования на ВИЧ. Так, 2023 году было обследовано 49 млн образцов крови российских граждан, что на 74,8% больше по сравнению с 2014 годом. За первые 9 месяцев 2024 года на ВИЧ обследовано 38,5 млн, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что борьба с ВИЧ-инфекцией складывается из множества факторов, и первым шагом на этом пути остаются профилактика заболевания и раннее выявление, чтобы вовремя начать лечение и не подвергать никого опасности, достаточно один раз в год сдать кровь на антитела к вирусу иммунодефицита человека.

С 1 по 5 декабря 2024 года, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию, в рамках которой любой человек может бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус, отметили в Роспотребнадзоре. Взятие биоматериала также осуществляется бесплатно. В акции участвуют все медицинские офисы и клиники Центров молекулярной диагностики (CMD), где будет организовано консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и тестирование всех желающих.

Кроме того, с 25 ноября по 6 декабря работает "горячая линия" Роспотребнадзора по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В настоящее время, как отметили в Роспотребнадзоре, перед мировым сообществом и РФ поставлена задача остановить эпидемию ВИЧ-инфекции к 2030 году.

По оценкам Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), которые приводит ведомство, вирусом иммунодефицита человека, вызывающим синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), за период с момента его открытия до конца 2023 года в мире заразились 88,4 млн человек, из которых 42,3 млн умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом. К концу 2023 года среди 39,9 млн человек, живущих с ВИЧ, доступ к антиретровирусной терапии имели 30,7 млн человек (в 2010 году - 7,7 млн человек). В мире среди людей, осведомленных о диагнозе ВИЧ-инфекции, 89% имели доступ к лечению, а у 93% получающих терапию, была подавлена вирусная нагрузка.

В декабре 2023 года руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский приводил данные о том, что на 30 июня 2023 года в России проживали почти 1 млн 189 тыс. людей с ВИЧ-инфекцией. Всего с 1987 года "было зарегистрировано 1 млн 664 тыс. людей, у которых были выявлены антитела к ВИЧ с подтверждением в иммунном блоке, что считается международно-признанным критерием диагноза, причем это не исследования (количество проведенных тестирований), а конкретные люди, которых удалось идентифицировать". За весь период наблюдения за ВИЧ в РФ умерли 475 тыс. инфицированных.

При своевременном выявлении заболевания и раннем начале лечения люди с ВИЧ могут прожить долгую и здоровую жизнь и не передавать вирус половым партнерам, что способствует уменьшению числа новых случаев заражения ВИЧ во всем мире.