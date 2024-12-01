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Правительство РФ учредило премии в области детской и подростковой литературы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премии в области детской и подростковой литературы будут присуждаться в России с 2025 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Премии в размере по 1,5 млн рублей каждая будут вручаться в семи номинациях. Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и для подростков, а также поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории. Одна из премий будет вручена за вклад в развитие детской литературы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в воскресенье.

Лауреатов премии будут определять правительство РФ на основании решения межведомственного совета. Согласно положению о премии, совет является постоянно действующим совещательным органом, создаваемым Минцифры совместно с Минкультуры.

Учрежденная награда внесена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению, отмечается в сообщении.

Правительство РФ Михаил Мишустин Минкультуры РФ
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