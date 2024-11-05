"Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" получил разрешение государственной экспертизы на полное развитие линейных и компрессорных мощностей магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири".

ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" выдало положительное заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации на строительство соответствующих объектов, сообщается в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ).

Речь идет о вторых компрессорных цехах (компрессорный цех № 2) на всех восьми компрессорных станциях магистрали (приводятся проектные названия объектов - КС-1 "Салдыкельская", КС-2 "Олекминская", КС-3 "Амгинская", КС-4 "Нимнырская", КС-5 "Нагорная", КС-6 "Сковородинская", КС-7 "Сивакинская", КС-7а "Зейская") и также лупингах - на объем подачи газа на экспорт в объеме 30 млрд куб. м газа в год и на объем 38 млрд куб. м в год.

Магистраль проходит через Якутию (Ленский, Олекминский, Алданский, Нерюнгринский районы); Амурскую область (Тындинский, Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский, Свободненский район).

Протяженность магистрали - более 3 тыс. км. Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. С декабря текущего года (досрочно) магистраль должна выйти на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.