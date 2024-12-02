Генпрокуратура выявила нарушения в работе ФСИН по рассмотрению обращений граждан

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура внесла директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) представление в связи с многочисленными нарушениями работы службы по рассмотрению обращений граждан, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка соблюдения ФСИН России законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан. Выявлены многочисленные нарушения при решении вопросов о переводе осужденных в исправительные учреждения, расположенные ближе к месту жительства родственников", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что директору ФСИН было внесено представление.

"Федеральной службой приняты меры организационного и практического характера к устранению нарушений и недопущению их впредь. Организовано разрешение заявлений отмеченной категории граждан в строгом соответствии с положениями законодательства",- заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что по результатам проведенных служебных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 14 должностных лиц уголовно-исполнительной системы.