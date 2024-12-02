В Думе хотят доработать поправки об отмене запрета прямоточных систем водоснабжения для АЭС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам предложил авторам доработать законопроект, который предлагает для тепловых и атомных электростанций отменить установленный Водным кодексом России запрет на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию прямоточных систем водоснабжения.

Комитет рекомендовал четырем авторам законопроекта № 486735-8 изменить его текст в соответствии с замечаниями правительства.

Прямоточные системы - это системы водоснабжения, которые обеспечивают подачу воды непосредственно к потребителям без предварительного накопления в резервуарах или других емкостях. В контексте тепловых и атомных электростанций такие системы используются для охлаждения оборудования, обеспечения технологических процессов и других нужд.

Действующая норма Водного кодекса (ст.60 п.4) проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не допускает, эта норма была введена в 2006 году. Запрет был связан с загрязнениями Братского и Усть-Илимского водохранилищ предприятиями бумажной, горной и химической отраслей, но одновременно затронул и теплоэнергетику.

Внесенный в ноябре 2023 года депутатами законопроект предлагал сделать исключение и разрешить проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию прямоточных систем водоснабжения для ТЭС и АЭС.

Правительство в конце ноября поддержало законопроект, но в своем отзыве отметило, что документ регулирует только забор водных ресурсов, не рассматривая вопрос сброса использованных вод в водные объекты. "При этом использование прямоточных систем охлаждения приводит к изменению температурного режима водных объектов, и как следствие, к их тепловому загрязнению, что требует установления в законопроекте конкретных мер, направленных на охрану водных объектов и окружающей среды", - говорилось в отзыве.

По мнению кабинета министров, необходимо согласовать терминологию законопроекта с другими законодательными актами, особенно с учетом новых требований градостроительного и экологического законодательства.

Также правительство настаивает на том, что использование прямоточных систем должно обосновываться нецелесообразностью использования альтернативных систем (замкнутого и оборотного водоснабжения) и проходить обязательную государственную экологическую экспертизу: "Учитывая, что использование таких систем сопряжено с вовлечением в процесс охлаждения значительных объемов водных ресурсов, возможность использования прямоточных систем технического водоснабжения должна предусматривать обоснование нецелесообразности использования систем замкнутого и оборотного водоснабжения".

Комитет Госдумы рекомендовал авторам изменить до первого чтения текст законопроекта с учетом замечаний правительства.

Как следует из опубликованного ранее плана оценки воздействия нормативных актов Минэкономразвития, снять мораторий на прямоточные системы водоснабжения в 2019 году предложило АО "Концерн Росэнергоатом" (КРЭА). Компания отмечала, что запрет привел к значительному увеличению затрат на строительство новых электростанций, удлинению сроков строительства, необходимости выделения больших территорий для оборотных систем водопользования, снижению технико-экономических показателей работы станций, и как следствие, росту тарифов для потребителей. Компания ссылалась на исследования независимых научных организаций, которые показывали, что экологический вред от оборотных систем охлаждения конденсаторов турбин превышает вред от прямоточных систем, а использование прямоточных систем в холодном и умеренном климате положительно сказывается на качестве воды в водоемах.

"Для АЭС важна и социальная проблема, так как станции в силу исторических причин находятся в удаленности от крупных индустриальных центров, одновременно являясь работодателем и поставщиком тепла для населения городов-спутников. Такая ситуация при существующей прогрессивной плате за пользование водой требует дополнительных затрат на перевод системы охлаждения из прямоточной в оборотную. Только на строительство оборотных охладительных систем требуется свыше 2,5 млрд рублей на каждый блок АЭС, без учета климатических (например, северных для Кольской АЭС) особенностей объекта", - говорилось в документе.

В нем также отмечалось, что проблема законодательного запрета использования прямоточных систем, как в перспективе, так и на текущий момент, затронула большое количество генерирующих компаний: ПАО "Интер РАО", ПАО "Мосэнерго", ООО "Сибирская генерирующая компания", РАО "ЭС Востока". В частности, Ириклинская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Гусиноозерская ГРЭС, Костромская ГРЭС, ЗОА "Нижневартовская ГРЭС", Уфимская ТЭЦ-2 используют в качестве охладителя воду русловых водохранилищ. "При отсутствии точного определения, охлаждение на этих станциях отнесено к прямоточному варианту, что ставит остро вопрос реконструкции с вытекающей необходимостью дополнительных вложений", - говорилось в документе.