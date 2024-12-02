Песков переадресовал в Минспорт вопрос о причинах переноса "Всемирных игр дружбы"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство спорта вопрос о причинах решения Владимира Путина отложить "Всемирные игры дружбы".

"Это надо в Минспорт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано соответствующее решение главы государства.

Он отметил, что министерство спорта ведет работу по выстраиванию в России полноценной системы соревнований.

"Мероприятие должно быть соревновательным. Если нет состава участников, то нет и соревнований", - сказал Песков.

"Профессиональным спортсменам нужно обеспечивать набор международных соревнований. Это не всегда получается с точки зрения состава. Мы только в начале этого пути. В начале пути создания полноценной системы соревнований. Это сложно", - добавил пресс-секретарь.

"Несколько поколений профессиональных спортсменов сейчас испытывают проблемы. Эта работа ведется, а как именно, обращайтесь в Минспорт", - подчеркнул он.

В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом "впредь до особого решения" отложил проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы".

В соответствии с указом, опубликованным на портале правовой информации, это делается "в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности".

"Впредь до особого решения президента отложить проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы", предусмотренных указом президента РФ от 19 декабря 2023 года "О проведении международных соревнований "Всемирные игры дружбы" в 2024 году", - говорится в документе.

Этим же указом президент поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление целевых отчислений от азартных игр на формирование имущества фонда, основными целями которого являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских и региональных спортивных федераций, а также реализация новых форматов спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.

В указе уточняется, что речь идет о фонде, создаваемом на основании федерального закона в форме некоммерческой организации. В него пойдут отчисления, находящиеся в распоряжении организатора международных соревнований "Всемирные игры дружбы", а также находящиеся в распоряжении компании "Единый регулятор азартных игр" и предназначенные для перечисления организатору "Всемирных игр дружбы".