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Нехватку судей в РФ оценили почти в 20%

Нехватку судей в РФ оценили почти в 20%
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Некомплект судей в России составляет почти 20%, сообщил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов.

"Во всех судах на сегодняшний день 6491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей", - сказал Иванов на заседании Совета судей РФ во вторник.

Он уточнил, что в текущем году некомплект судей увеличился в арбитражных судах на 29%, в судах общей юрисдикции - на 18%, среди мировых судей - на 13%.

"Это очень тревожные показатели. Основными причинами являются низкая заработная плата в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью судей и работников аппаратов судов", - сказал Иванов.

При этом он отметил ежегодный рост числа судей в отставке. Основными причинами ухода судей в отставку, по его словам, являются низкая заработная плата, высокая нагрузка, отсутствие возможности поддерживать баланс между работой и личной жизнью, а также профессиональное выгорание.

"Можно резюмировать, что в настоящее время происходит досрочный уход судей в отставку чаще всего по достижении 20-летнего стажа. Как правило, это еще и судьи, обладающие достаточным профессиональным опытом, способные по состоянию здоровья продолжать работать в судебной системе и нести нагрузку", - рассказал Иванов.

Он отметил, что в качестве одного из путей решения этой проблемы судебный департамент планирует в 2025 году подготовить обоснование "для выделения Минфином средств для повышения заработной платы судьям и сотрудникам аппаратов судов, создать современную информационную систему судебного делопроизводства и электронного документооборота, исключающего рутинные операции, что поможет сократить рабочее время и дать возможность судьям заниматься семьей и собой". Также в судебном департаменте планируют добиться выравнивания нагрузки за счет перераспределения штатных единиц судей и сотрудников аппарата, а также обеспечить судей достойными условиями труда.

"Подошла пора разработать комплексную программу профессионального долголетия судей и сотрудников аппарата. Необходимо добиться, чтобы судьи и государственные гражданские служащие, даже при возможности ухода в отставку, продолжали работать в судебной системе", - заключил Иванов.

Владислав Иванов Верховный суд РФ
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