Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Романовки в ДНР и запорожской Новодаровки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Под контроль Вооруженных сил России перешли Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Романовка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

По данным Минобороны, военнослужащие "Южной" группировки нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Константиновки, Дачного и Славянска (ДНР). Потери противника составили до 370 военнослужащих, БМП, пять автомобилей и станция РЭБ. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Войска группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль Новодаровку Запорожской области, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Разлива, Комара и Октября (ДНР). Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", сказано в сводке.

В ней говорится, что войсками группировки "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад противника в районах Нескучного и Слатино. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм САУ "Гвоздика".

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска, Лозовой Харьковской области и Ивановка (ДНР). Отражены 11 контратак штурмовых групп противника, который потерял в боях до 460 военнослужащих, два автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения. Уничтожена станция РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами, сказано в сообщении.

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Шевченко, Гродовки и Димитрова (ДНР). Отражены 12 контратак штурмовых групп противника, потери которого составили более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, три единицы артиллерийского вооружения, сообщает министерство обороны РФ.

По его сведениям, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад противника в районах Молодежного и Никольского Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и три автомобиля.

Российские военные за сутки сбили 40 дронов ВСУ, четыре из них - вне зоны проведения специальной военной операции, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники в 142 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.