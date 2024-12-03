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Путин в учреждениях реабилитации пообщается с получившими увечья в ходе СВО

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит учреждения, оказывающие помощь в реабилитации инвалидов, в том числе участникам СВО, а также проведет встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о графике работы главы государства во вторник.

По его словам, в Международный день инвалидов Путин посетит учреждения, оказывающие помощь людям с ограниченными возможностями, в том числе в вопросах протезирования и реабилитации.

"Путин пообщается с теми, кто получил увечья в ходе СВО. Поэтому большую часть рабочего дня Путин уделит вопросам обеспечения всем необходимым инвалидов", - сказал Песков.

Вечером у главы государства запланирован международный телефонный разговор.

"И сегодня президент наряду с другими встречами примет Мезенцева - секретаря Союзного государства - в рамках подготовки к грядущему заседанию Высшего Госсовета Союзного государства, который состоится в Минске", - сказал Песков, добавив, что остальные встречи будут носить закрытый характер.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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