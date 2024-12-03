Поиск

Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 300 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там более 37 655 человек, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов", - говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 655, говорится в сводке.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нехватку судей в РФ оценили почти в 20%

Нехватку судей в РФ оценили почти в 20%

Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Организатор русскоязычного даркнет-рынка по продаже наркотиков Hydra осужден пожизненно

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });