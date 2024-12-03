Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 300 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там более 37 655 человек, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов", - говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 655, говорится в сводке.