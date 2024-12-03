Минпромторг сократит перечень товаров, подпадающих под упрощенный режим при ввозе в РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ и сенаторы предлагают при продлении режима упрощенного ввоза в Россию подлежащей сертификации продукции существенно сократить перечень товаров, в отношении которых этот режим может применяться.

"Сейчас, действительно, действует порядок упрощенного декларирования по товарам, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, при этом порядка 400 укрупненных групп подлежат сертификации, то есть подтверждению соответствия обязательным требованиям. Наша задача, чтобы все-таки товар, который попадал на полку и к нашему промышленному предприятию, соответствовал обязательным требованиям в целях защиты прав потребителей. Мы сейчас до конца года по поручению Дениса Валентиновича Мантурова (первого вице-премьера - ИФ), соответственно, с Минэкономразвития, с Росаккредитацией, этот перечень качественно увеличим, оставив только самые необходимые товары под упрощенное декларирование", - заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на ежегодном совещании председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко со статс-секретарями ведомств.

Как отметил присутствовавший на мероприятии глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, в настоящее время зарубежные контрагенты при поставках продукции не дают разрешения на ее долгосрочную сертификацию, что делает обоснованным дальнейшее применение упрощенного доступа импортной продукции на российский рынок. С другой стороны, в РФ растет количество некачественных импортных товаров. "Мы предлагаем с учетом особых условий сегодня текущую конструкцию упрощенного порядка сохранить, но при этом обязать Минпромторг сократить количество групп таких товаров, а Росаккредитацию усилить контроль с тем, чтобы исключить возможность получения сертификации и декларации на небезопасную продукцию и не допустить ее на наш рынок", - сказал он.

Минэкономразвития РФ поддерживает такой подход, сообщил статс-секретарь, замглавы этого ведомства Алексей Херсонцев. Он напомнил, что упрощенное декларирование вводилось как антисанкционная мера 2022 году, которая "себя достаточно положительно зарекомендовала". "Согласны, что ситуация нормализуется, соответственно, готовы на увеличение списка товаров, которые не подпадают под этот порядок (упрощенного ввоза - ИФ). Готовы оперативно согласовать соответствующий приказ Минпромторга", - отметил чиновник.

Порядок упрощенного ввоза товаров введен постановлением правительства № 353 от 12 марта 2022 года и позволяет импортировать отдельные виды продукции, подлежащие сертификации, без прохождения длительной процедуры получения сертификата и с предоставлением таможенным органам декларации о соответствии. Мера ежегодно продлевается правительством РФ.