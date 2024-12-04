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Рябков заявил, что РФ будет отвечать на провокации уходящей администрации США

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия будет отвечать на провокационные действия уходящей администрации США, реализуя при этом собственные интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мой призыв, мой "месседж" представителям уходящей администрации США абсолютно четкий: мы будет отвечать, если они будут провоцировать, мы найдем путь к тому, чтобы реализовать нашу волю и наши интересы. Я никому не угрожаю, я говорю о том, как было всегда", - сказал Рябков в интервью CNN.

Отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Москве, что Дональд Трамп реализует свое обещание найти решение кризиса на Украине, от отметил: "мы ничего не слышали от него или его команды напрямую, видели только то, что предавалось огласке людьми из его окружения".

"Мы видели некоторые заявления избранного президента Трампа времен избирательной кампании, где он заявлял, что может разрешить конфликт за 24 часа. Некоторые конфликты не разрешить и за 24 года, как мы видим по Ближнему Востоку, но я ничего не предполагаю. Когда они решат сформулировать какие-то идеи, мы обязательно их внимательно выслушаем, но ни в коем случае не будем поступаться никакими из наших коренных интересов", - добавил замминистра.

МИД РФ Сергей Рябков США Дональд Трамп
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