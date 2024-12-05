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Лавров на заседании СМИД ОБСЕ назвал условия существования организации

По его словам, это консенсус и гарантии учета интересов всех стран-участниц

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ОБСЕ существует, пока существует консенсус и у каждого государства остаются гарантии учета их интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Валлетте.

"Хочу со всей серьезностью предостеречь: ОБСЕ существует, пока существует консенсус, пока у каждого государства есть гарантии учета его интересов. Сейчас ни консенсуса, ни гарантий не осталось", - сказал он.

"ОБСЕ - жертва курса на подчинение Европы Соединенным Штатам с помощью евроатлантических концепций безопасности. Одной НАТО и одной Европы Вашингтону мало, - он полностью подмял под себя и Евросоюз, и секретариат ОБСЕ", - заявил Лавров.

Но, по его словам, "и это не предел: администрация Байдена двигает инфраструктуру НАТО в АТР, - там создаются военные блоки, причем с ядерной начинкой, наращиваются военные силы с натовским участием в южно-китайском море, Тайваньском проливе, вокруг Корейского полуострова". "Налицо попытка дестабилизировать весь евразийский континент", - считает российский министр.

"Нельзя допустить повторения в АТР трагедии многих стран в самых разных регионах, - от Афганистана до Гаити: когда дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой", - заявил Лавров.

"Убеждены, что принцип "региональным проблемам - региональные решения" безальтернативен для Евразии. Страны континента должны сами определять свою судьбу", - сказал он.

АТР Евросоюз ОБСЕ НАТО Сергей Лавров МИД США
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