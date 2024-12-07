Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь четырех дронов ВСУ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Украинские дроны нейтрализованы минувшей ночью над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей", - сообщило министерство в субботу.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.