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Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 380 военных на курском направлении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 380 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, говорится в сводке.

По данным ведомства, с начала боев на курском направлении украинская армия потеряла 232 танка, 169 БМП, 123 БТРа, 1 231 боевую бронированную машину, 1 096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Минобороны сообщает, что в ходе боев "подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово".

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Плёхово и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области", - сказано в сводке.

Минобороны РФ
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