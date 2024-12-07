Вашингтон заверил Москву, что "Хайат Тахрир аш-Шам" в террористическом списке

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США контактировала с Россией после обострения ситуации в Сирии, заверила, что продолжает считать "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) террористической организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Администрация Джо Байдена совсем недавно, когда эти события (в Сирии - ИФ) начались, по определенным каналам нам сообщила, что они по-прежнему считают "Хайат Тахрир аш-Шам" террористической организацией, и не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а еще и потому, что она находится в террористическом списке США", - сказал Лавров на пресс-конференции в субботу.

В связи с этим он назвал вызывающим вопросы тот факт, что лидеру "Хайат Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммаду аль-Джулани была предоставлена возможность для выступления на американском канале CNN.