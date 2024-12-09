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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:09

Прокуратура Москвы отметила двукратное увеличение числа выявленных взяток в 2024 году

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве количество выявленных фактов взяточничества с начала 2024 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил "Ведомостям" начальник отдела столичной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Борис Соколинский.

"В текущем году (за девять месяцев) в столице наблюдается смещение акцентов на выявление наиболее опасных проявлений коррупции, связанных с дачей и получением взяток - таких деяний выявлено практически в два раза больше, чем в 2023 году", - сказал он.

"Когда я говорю о преступлениях, связанных с дачей и получением взяток, я не включаю сюда преступления, связанные с так называемой "бытовой" коррупцией, а именно дачей и получением взяток в сумме до 10 тысяч рублей", - добавил он.

"Статистические данные об увеличении их количества, свидетельствуют об активизации работы правоохранительных органов по борьбе с ними", - объяснил Соколинский.

Всего столичные прокуроры за девять месяцев 2024 года зарегистрировали почти 2 тысячи преступлений коррупционной направленности на территории Москвы, в районные суды было направлено свыше 360 уголовных дел этой категории.

"Особое внимание сотрудниками столичной прокуратуры в текущем году уделялось недопущению коррупционных проявлений в таких сферах как оборонно-промышленный комплекс, реализация национальных проектов, расходование бюджетных средств", - отметил Соколинский.

Кроме того, по его словам, столичные прокуроры в 2024 году предъявили иски об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на сумму в почти 300 млн рублей.

"В 2024 году прокурорами предъявлено три таких исковых заявления на общую сумму почти 300 млн рублей, два из них на сумму свыше 170 млн рублей уже удовлетворены", - сказал Соколинский.

Изъятое имущество, а также денежные средства на сумму свыше 80 млн рублей уже поступили в бюджет, отметил начальник отдела столичной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратура Москвы Москва Борис Соколинский
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