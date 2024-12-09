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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:59

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Задержание членов крупной банды мошенников, мессенджеры для сотрудников банков и номинация на "Золотой глобус" для Юрия Борисова

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ задержала 11 сотрудников российского "отделения" международной сети мошеннических колл-центров. Под видом инвестиционных сделок они занимались массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др. Ежедневный доход мошенников достигал $1 млн.

- Минцифры РФ предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях для ряда пользователей. В ведомстве разъяснили, что предлагаемые ограничения касаются взаимодействия сотрудников госведомств и банков с внешними клиентами и инициированы в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.

- Российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В свою очередь Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона обсудит судьбу военных баз с новым руководством Сирии после стабилизации обстановки в стране.

- Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб., штрафы сделать кратными ущербу. В действующей редакции статьи УК РФ "Манипулирование рынком" крупный размер убытков (при котором наступает уголовная ответственность) начинается от суммы 3,75 млн рублей, особо крупный - от 15 млн.

- Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора". Картина будет представлена в том числе и в номинации "Лучший комедийный фильм".

- Валентина Матвиенко возглавила Совет по государственной демографической и семейной политике. В то же время Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей упразднен.

- Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 г. повысится на 4,6%, до 135 рублей за пачку.

- Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба". Ранее сообщалось, что причины утечки нефти пока неизвестны и будут расследованы внутренним комитетом.

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